Χρειάστηκε να περάσουν 17 χρόνια προκειμένου να εξιχνιαστεί το μεγάλο ριφιφί με λεία 4 εκατ. ευρώ από τράπεζα στην Κηφισιά, το Πάσχα του 2008.

Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη, ο οποίος είναι σήμερα 53 ετών και βρίσκεται έγκλειστος σε φυλακή της Γαλλίας. Ο ίδιος άνθρωπος είχε απασχολήσει και τις γερμανικές αρχές, αλλά και του Κοσόβου, για ανάλογες υποθέσεις.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Εξιχνιάσθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υπόθεση διάρρηξης, με τη μέθοδο του «ριφιφί», που είχε λάβει χώρα το Πάσχα του 2008 σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κηφισιά.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, άγνωστοι, αφού παραβίασαν παράθυρο, εισήλθαν στην τράπεζα και με την ανωτέρω μέθοδο αφαίρεσαν από το κεντρικό χρηματοκιβώτιο και τις θυρίδες του θησαυροφυλακίου χρήματα και τιμαλφή, η αξία των οποίων ξεπερνούσε τα -4.000.000- ευρώ.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αξιοποιήθηκε εκ νέου εύρημα από τον χώρο του εγκλήματος, μέσω του οποίου, κατόπιν διασυνοριακής συνεργασίας και αντιπαραβολής με βάσεις χωρών που εφαρμόζουν τις αποφάσεις Prüm, ταυτοποιήθηκε αλλοδαπός ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση.

Πρόκειται για 53χρονο, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης στη Γαλλία, ενώ έχει απασχολήσει τις Αρχές της Γερμανίας και του Κοσσόβου για παρόμοια αδικήματα.

Από τις επακόλουθες συγκριτικές αναλύσεις, που διεξήγαγε το προσωπικό της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος εμπλέκεται επιπλέον σε απόπειρα διάρρηξης, το 2009, σε τραπεζικό κατάστημα στην Αττική, καθώς και σε κλοπή χρηματοκιβωτίου και διάρρηξη ΑΤΜ Τραπέζης, το 2010, από super market στην Κρήτη.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν συμμετοχή του σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.