Εντοπίστηκε στην περιοχή του Εύοσμου μεγάλη αποθήκη, όπου κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 62.915 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων (πιτζάμες, φόρμες, κάλτσες κτλ με εμπορικά σήματα μεγάλων επιχειρήσεων) και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, ενώ ως προς το ποινικό σκέλος υπήρξε προσαγωγή, με την αυτόφωρη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στελέχη της Διυπηρεασιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), του υπουργείου Ανάπτυξης διενήργησαν χθες έλεγχο στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ - ΕΛΥΤ Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια των ελέγχων που πραγματοποίησε η υπηρεσία το προηγούμενο διάστημα και κατόπιν αξιοποίησης σημαντικών πληροφοριών στην Αττική.

Την υπόθεση χειρίζεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σημαντική ήταν η συμβολή του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου και συγκεκριμένα της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Όπως επισημαίνεται από τη ΔΙΜΕΑ, οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.