Ρέθυμνο: Νυχτερινό κέντρο έδινε αλκοόλ σε ανηλίκους – Έφοδος της αστυνομίας

Ρέθυμνο: Νυχτερινό κέντρο σέρβιρε αλκοόλ σε ανηλίκους – Έφοδος της αστυνομίας

Οπως διαπιστώθηκε, το μαγαζί είχε σερβίρει αλκοόλ σε τέσσερις ανήλικους. Συνελήφθη η 24χρονη υπεύθυνη του καταστήματος και ο 51χρονος ιδιοκτήτης

Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (26/12) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, μια 24χρονη, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε έναν 51χρονο που κατηγορούνται για παράβαση νομοθεσίας προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την πρόληψη και καταστολή του φαινομένου της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, χθες (26/12) αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο Ρέθυμνο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι είχε επιτραπεί η προσφορά αλκοολούχων ποτών σε τέσσερις ανήλικους και συνελήφθη η 24χρονη ως προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία στον 51χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Πηγή: ertnews.gr

