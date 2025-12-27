Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των τεσσάρων ορειβατών από τα Βαρδούσια Όρη στη Φωκίδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για περιστατικό που αφορούσε τον εντοπισμό τριών ατόμων στην ευρύτερη ορεινή περιοχή κοντά στον οικισμό Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας.

Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή εκτεταμένο σχέδιο, με τη συμμετοχή 30 πυροσβεστών από την Αμφισσα, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου, καθώς και τις Ορειβατικές Ομάδες Ερευνας και Διάσωσης της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ. Στην επιχείρηση συνέδραμαν ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα ΣμηΕΑ Θεσσαλίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, καθώς και ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., στο πλαίσιο υποστήριξης της ΕΛ.ΑΣ.

Έπειτα από πολύωρες έρευνες, εντοπίστηκαν τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους -τρεις άνδρες και μία γυναίκα- σε δυσπρόσιτη τοποθεσία. Μεταφέρθηκαν σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια, με τη συνδρομή ελικοπτέρου, διακομίστηκαν στη θέση «Κίρρα» στην Ιτέα, όπου τα παρέλαβαν ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι τέσσερις ορειβάτες – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – είχαν ξεκινήσει από το χωριό Αθανάσιος Διάκος για ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο, ενώ το όχημά τους είχε εντοπιστεί νωρίτερα.

Είχαν ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Αργά το απόγευμα χάθηκαν τα ίχνη τους, με φίλο τους που δεν τους ακολούθησε τελικά στην εκδρομή, να ειδοποιεί τις Αρχές.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, drone και ελικόπτερο. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή.

Οι διασώστες εντόπισαν τους τέσσερις ορειβάτες σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένους, στοιχείο που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, καθώς καταπλακώθηκαν αιφνιδιαστικά από χιονοστιβάδα. Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων τους, επρόκειτο για έμπειρους ορειβάτες.

Πρόκειται για ένα σημείο με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές. Έμπειροι ορειβάτες και διασώστες εξηγούν ότι ακόμα και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να πυροδοτήσει μια μεγάλη χιονοστιβάδα, όταν το χιόνι είναι φρέσκο και ασταθές.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, Κ. Μαστροκωστόπουλος, στην ΕΡΤ, από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει οι δυνάμεις για την προσέγγιση του σημείου όπου βρέθηκαν οι τέσσερις ορειβάτες, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή ελικοπτέρου αν ο καιρός είναι καλός, για τη μεταφορά τους, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον πλησιέστερο δρόμο. «Βρίσκονται σε ένα σημείο που για να πλησιάσουμε στον κοντινότερο δρόμο είναι αρκετά μεγάλη απόσταση και όταν υπάρχουν και τα φορεία, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι», είπε.

Καθοριστικό βοήθεια προσφέρει επίσης ομάδα έμπειρων ορειβατών «που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή», τόνισε.

«Πιθανή η απώλεια προσανατολισμού»

Για τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης, τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού, μίλησε, επίσης στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ενωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

«Τέσσερις συνάνθρωποί μας ξεκίνησαν για ορειβασία στην περιοχή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν», σημείωσε ο κ. Τσίγκας.

Όπως εξήγησε, το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία. «Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους οδήγησαν στο να χάσουν τον προσανατολισμό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή και υπήρχε πάρα πολύ χιόνι, γεγονότα που ίσως επηρέασαν τη διαδρομή που ακολούθησαν», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού. «Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν», πρόσθεσε.

Aναφορικά με το εάν ήταν έμπειροι ορειβάτες σημείωσε ότι ορισμένοι είχαν ανέβει στην κορυφή, ωστόσο το χιόνι που είχε πέσει είχε κάνει πολύ δύσκολο το να βρουν τα μονοπάτια.

Μιλώντας τέλος για την επιχείρηση εντοπισμού δήλωσε: «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρείς ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ καταφέραμε να τους εντοπίσουμε».

