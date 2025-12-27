Μέσα σε κλίμα κλιμακούμενων κινητοποιήσεων και αποκλεισμών κομβικών οδικών αρτηριών και τελωνείων, εκπρόσωποι από 18 αγροτικά μπλόκα όλης της χώρας συναντήθηκαν στην Επανομή της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας μήνυμα ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί καθιστά αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων «ζωτικής σημασίας» και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Στην ανακοίνωση που ακολούθησε τη συνάντηση, οι αγρότες τονίζουν ότι τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί δεν αφορούν αποκλειστικά τον αγροτικό κλάδο, αλλά «μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία», υπογραμμίζοντας πως πρέπει να τεθούν χωρίς καθυστέρηση όλα τα ζητήματα όπως αυτά έχουν τεθεί προς την κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα, επισημαίνεται η ανάγκη για έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο, με τους συμμετέχοντες να ξεκαθαρίζουν ότι απορρίπτουν «σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις» οι οποίες, όπως αναφέρουν, προέρχονται από κυβερνητικής πλευράς. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για στοχοποίηση και «αναίτια καταστροφή γνήσιων αγροτών συναδέλφων», ενώ διατυπώνεται η άποψη ότι ο διάλογος οφείλει να διεξαχθεί χωρίς στείρες συγκρούσεις και με γνώμονα το συμφέρον της εθνικής οικονομίας.

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», σημειώνουν χαρακτηριστικά, απευθύνοντας κάλεσμα και προς τους υπόλοιπους αγρότες για κοινή πορεία και συντονισμένη παρουσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Δείτε την ανακοίνωση:

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα, τι αποφασίστηκε στη Νίκαια

Την ίδια ώρα, αγρότες προχώρησαν στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Αθήνα στα Μάλγαρα, έξω από τη Θεσσαλονίκη, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους, ενόψει και της πανελλαδικής διάσκεψης που θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Ο δρόμος ήταν ανοιχτός κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων και στα δύο ρεύματα, ωστόσο από σήμερα και επ’ αόριστον κλείνει και πάλι ολοκληρωτικά το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για την ώρα θα παραμείνει ανοιχτό.Την ίδια ώρα, τις επόμενες κινήσεις έως την Πρωτοχρονιά αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Νίκαιας έξω από τη Λάρισα, στη σύσκεψη που έγινε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το onlarissa, oι αγρότες αποφάσισαν να κλείσει η αερογέφυρα στο μπλόκο της Νίκαιας, η οποία είχε δοθεί στην κυκλοφορία για να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων και να ανοίξει εκ νέου την ερχόμενη Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου.

Αύριο στις 12 το πρωί θα μεταβούν στα διόδια του Μακρυχωρίου και θα σηκώσουν τις μπάρες επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων για πέντε ώρες.

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου ωστόσο, στις 4 το μεσημέρι θα κλείσουν όλες οι παρακαμπτήριες οδοί για τρεις ώρες, τόσο στο ρεύμα προς Αθήνα, όσο και προς Θεσσαλονίκη. «Δεν θα περάσει τίποτε, ούτε προς Θεσσαλονίκη, ούτε και προς την Αθήνα» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.

Την ίδια ημέρα, τα τρακτέρ θα βρεθούν και πάλι στο κέντρο της Λάρισας.

Πηγή: skai.gr

