Τα στοιχεία που έφερε φως το ανακριτικό της πυροσβεστικής, τα νέα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας, καθώς και οι έρευνες του ελληνικού FBI που παρακολουθούσε για καιρό την υπόθεση έφεραν την ολική ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου της Ελένης Παπαδοπούλου, η οποία είχε χάσει τη ζωή της στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022.

Όπως είναι ήδη γνωστό, έχει συλληφθεί ο 60χρονος γιος της, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ενώ αρχικά ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας, συζύγου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, είχε θεωρηθεί ατύχημα.

Σύμφωνα πηγές από την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα του τμήματος Ανθρωποκτονιών προέκυψε ότι γιος και μητέρα είχαν συχνά καυγάδες λόγω οικονομικών προστριβών καθώς ο γιος την πίεζε να πουλήσει το διαμέρισμα στο Κολωνάκι λόγω χρεών που είχε ο ίδιος.

Να σημειωθεί ότι ο 60χρονος εμφανιζόταν ακόμη και σε τηλεοπτικές εκπομπές και δήλωνε ότι ο θάνατος της μητέρας του είχε προκληθεί από τη φωτιά. «Δεν έχω κάτι να πω γι’ αυτό, έχει τελειώσει η υπόθεση. Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Έχει κλείσει η υπόθεση και δεν υπάρχει κάποιο θέμα, να το κάνουμε θέατρο τώρα; Η έρευνα έχει κλείσει και έχουν βγει τα πορίσματα, δεν υπάρχει κάποιο θέμα», είχε δηλώσει στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Ωστόσο, τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, καθώς και αξιωματικοί από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής συνδύασαν συγκεκριμένα στοιχεία και κατέληξαν πως στο διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού, τόσο και στο άψυχο κορμί της 87χρονης υπήρχε μεγάλη ποσότητα από εύφλεκτο υγρό, πιθανότατα βενζίνη.

To σενάριο στο οποίο οδήγησαν οι έρευνες «έδειξε» τον 60χρονο ο οποίος φέρεται να της έδωσε υπνωτικά χάπια για να τη ναρκώσει, στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα προκειμένου να σβήσει τα ίχνη του και να το παρουσιάσει σαν δυστύχημα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η ανατροπή ήρθε τελικά μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 60χρονου και την σύλληψή του. Ο φερόμενος ως δράστης του εγκλήματος οδηγήθηκε χθες στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης. Ο ίδιος αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία της μητέρας του. «Αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται. Ήταν ατύχημα με τσιγάρο, πήρε φωτιά το διαμέρισμα και κάηκε ζωντανή», ισχυρίζεται ο 60χρονος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης, η ιατροδικαστική υπηρεσία έβαλε την σφραγίδα στην ενοχή του, αφού η απουσία μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της απέδειξε οτι ήταν νεκρή, πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα είχαν, επίσης, και τα ακόλουθα στοιχεία:

Πυροσβέστης που ενήργησε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς αντιλήφθηκε οσμή βενζίνης στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας από τον 1ο όροφο έως και τον 3ο όροφο, ακριβώς έξω από το διαμέρισμα του θύματος.

Στο διαμέρισμα της θανούσας δεν υπήρχαν εύφλεκτα υγρά, ωστόσο στην οικία του Παπαδοπούλου, βρισκόταν πλαστικό μπιτόνι μεταφοράς υγρών καυσίμων, την ύπαρξη του οποίου η σύντροφός του δεν έχει αντιληφθεί.

Στο θύμα δεν είχε συνταγογραφηθεί η ουσία που βρέθηκε κατά τις τοξικολογικές εξετάσεις ενώ σύμφωνα με τους μάρτυρες δεν λάμβανε κάποια φαρμακευτική αγωγή.

Πηγή: skai.gr

