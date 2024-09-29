Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγικό δυστύχημα με εκσκαφέα στο Ρέθυμνο: Νεκρός 19χρονος και σοβαρά τραυματισμένος συνομήλικός του

Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση ο δεύτερος νεαρός διακομίζεται στο Βενιζέλειο - Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρσή τους

εκσκαφέας

Νεκρός είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες ο άνδρας που ανασύρθηκε από τον εκσκαφέα το μεσημέρι της Κυριακής στο Ρέθυμνο.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για έναν νεαρό άνδρα, ηλικίας 19 ετών, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από έναν εκσκαφέα που ανετράπη, στη Δημοτική ενότητα Φοίνικα Ρεθύμνου. 

Στο όχημα βρισκόταν ένας ακόμη νεαρός άνδρας, ηλικίας 19-20 ετών, ο οποίος λόγω της εξαιρετικά σοβαρής κατάστασης του θα διακομισθεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Ο δεύτερος νεαρός φέρει πολλαπλά και σοβαρά τραύματα.

Για τον απεγκλωβισμό των επιβατών επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δυστύχημα Ρέθυμνο Νεκρός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark