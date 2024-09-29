Νεκρός είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες ο άνδρας που ανασύρθηκε από τον εκσκαφέα το μεσημέρι της Κυριακής στο Ρέθυμνο.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για έναν νεαρό άνδρα, ηλικίας 19 ετών, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από έναν εκσκαφέα που ανετράπη, στη Δημοτική ενότητα Φοίνικα Ρεθύμνου.

Στο όχημα βρισκόταν ένας ακόμη νεαρός άνδρας, ηλικίας 19-20 ετών, ο οποίος λόγω της εξαιρετικά σοβαρής κατάστασης του θα διακομισθεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Ο δεύτερος νεαρός φέρει πολλαπλά και σοβαρά τραύματα.

Για τον απεγκλωβισμό των επιβατών επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από μηχάνημα έργου (εκσκαφέας) και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία εκτροπής του εκσκαφέα, στην Δ.Ε. Φοίνικα Ρεθύμνου Κρήτης. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 29, 2024

Πηγή: skai.gr

