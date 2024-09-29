Πυροβολισμοί έπεσαν στις 3.00 το μεσημέρι έξω από ένα ψητοπωλείο στη συμβολή των οδών Δράμας και Ξανθίππης στον Κολωνό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το επεισόδιο ήταν μεταξύ δύο ατόμων και ο καυγάς ξεκίνησε με αφορμή κάποια γυναίκα.

Ο ένας τραυματίστηκε ελαφρά στην ωμοπλάτη και μεταφέρθηκε Ευαγγελισμό όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν ένα κάλυκα ενώ έχει ταυτοποιηθεί ο δράστης της επίθεσης και αναζητείται.

Πηγή: skai.gr

