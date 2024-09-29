Λογαριασμός
Τραγωδία στην Κέρκυρα: Πέθανε ξαφνικά 14χρονος - Ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που έπαιζε

Σε σοκ βρίσκεται η Κέρκυρα μετά τον αιφνίδιο θάνατο του εφήβου

ΕΚΑΒ

Ένας 14χρονος πέθανε ξαφνικά ενώ έπαιζε χθες βράδυ με τους φίλους του στην Κέρκυρα.

Το παιδί αρχικά ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο νοσοκομείο του νησιού. 

Σύμφωνα με το corfutv σήμερα στις 7.00 το πρωί η διοικήτρια του νοσοκομείου Μαντώ Εγγλεζοπούλου, ανακοίνωσε ότι το παιδί κατέληξε, παρά τις υπεράνθρωπες  προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.

