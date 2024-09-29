Φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης εντοπίστηκε σε δασική περιοχή της Καβάλας, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Παγγαίου, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, σχετικά με την καλλιέργεια φυτών κάνναβης με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών, εντόπισαν τους δράστες να έχουν μεταβεί με δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα σε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης που βρισκόταν σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή της Καβάλας.

Εκεί συνέλαβαν τον έναν απ' τους δράστες, ο οποίος μάζευε την κάνναβη και τους δύο συνεργάτες του που επιτηρούσαν τον χώρο. Αναζητούνται δύο συνεργοί τους οι οποίοι διέφυγαν της σύλληψης εκμεταλλευόμενοι την πυκνή βλάστηση και το σκοτάδι.

Κατά την επιχείρηση της αστυνομίας κατασχέθηκαν 57 δενδρύλλια κάνναβης, πάνω από 12,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, εξοπλισμός καλλιέργειας της φυτείας, τα αυτοκίνητα και τα δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας ενώ την προανάκριση ενήργησε το τμήμα Ασφάλειας Καβάλας.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

