Ράχες Στυλίδας: Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα - Τέσσερις τραυματίες

Άγρια συμπλοκή με τέσσερις τραυματίες σημειώθηκε στις Ράχες τα ξημερώματα της Κυριακής (11.08.2024). Σύμφωνα με το lamiareport.gr, αρνητικοί πρωταγωνιστές της αιματηρής συμπλοκής ήταν πέντε νεαρά άτομα, που χτυπούσαν με μαχαίρι, σφυρί και γκλοπ. Ένας εξ αυτών είναι 17 ετών, είναι γνωστός στις Αρχές και έχει εμπλακεί σε πολλά επεισόδια.

Τι ομάδα είσαι;

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα πέντε άτομα ήθελαν να προκαλέσουν φασαρία και ρωτούσαν νεαρούς από άλλες παρέες για την ομάδα τους. Οι δυο από τους πέντε νεαρούς «νταήδες» είναι από την περιοχή.

Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ένας από τους δράστες της άγριας συμπλοκής στις Ράχες, ήταν στην παρέα των "νταήδων" που είχε επιτεθεί και τραυματίσει με μαχαίρι τον 24χρονο στο Μαρίνι. Οι άλλοι τρεις της παρέας φέρεται να είναι οπαδικοί φίλοι από Θεσσαλονίκη.

Τα ξημερώματα, η παρέα βρισκόταν σε γνωστά bar στις Ράχες και είχε φραστικό επεισόδιο με άλλη παρέα νεαρών από τη Στυλίδα. Λίγο μετά τις 5:00 το πρωί, οι δύο παρέες συναντήθηκαν στον παραλιακό δρόμο. Την ώρα που η παρέα από τη Στυλίδα περπατούσε προς το αυτοκίνητό της, οι νταήδες κινούνταν με μια μαύρη Mercedes.

Ξαφνικά σταμάτησαν το αυτοκίνητο και τα πέντε άτομα βγήκαν έξω και επιτέθηκαν στην άλλη παρέα με μαχαίρι, σφυρί, γκλοπ και άλλα αντικείμενα.

«Μου θύμισε τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού»

«Όλα έγιναν μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Έμοιαζε να ήταν καταδρομικό χτύπημα από οργανωμένη ομάδα που βγήκε από το αυτοκίνητο να χτυπήσει ακόμα και να σκοτώσει. Ένα παιδί έφαγε δυο μαχαιριές στο χέρι και ένα άλλο χτυπήθηκε από μαχαίρι στην πλάτη. Επίσης τραυμάτισαν ακόμη δυο άτομα, ο ένας μάλιστα ήταν ο πατέρας του ενός παιδιού που μαχαιρώθηκε...Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Το όλο σκηνικό μου θύμισε την δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα τα ξημερωματα », είπε ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες του αιματηρού συμβάντος.

Τα δύο παιδιά που δέχτηκαν τις μαχαιριές είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ δυο ακόμη τραυματίες, ένας 17χρονος και ένας 48χρονος (πατέρας ενός παιδιού) διακομίστηκαν στο ΚΥ Στυλίδας για τις πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Στυλίδας διενεργούν προανάκριση για την αιματηρή συμπλοκή, ενώ αναζητούνται οι πέντε δράστες με τη μαύρη Mercedes.

