Τα πήρε... και τα σήκωσε όλα ο δυνατός αέρας που φύσηξε χθες στα Νέα Φλογητά στη Χαλκιδική.

Χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανήρτησαν βίντεο από τη στιγμή που ο δυνατός άνεμος σηκώνει ομπρέλες, εκτινάσσοντάς τες στον αέρα, με τον κόσμο να προσπαθεί είτε να τις μαζέψει είτε να τις αποφύγει.

Σε βίντεο, μάλιστα, διακρίνεται η ομπρέλα θαλάσσης να έχει φτάσει στον ουρανό και κάποιες άλλες να καταλήγουν στη θάλασσα.

Απίστευτες εικόνες από τα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής σήμερα το πρωί!😳 pic.twitter.com/ICjPbEahbk — @nikolaosderes (@nikolaosderes) August 10, 2024

