Ηράκλειο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 25χρονος που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο

Δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του, νωρίς το πρωί της Κυριακής 11-8-2024 στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ο 25χρονος οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη το πρωί του Σαββάτου σε τροχαίο, επί της οδού Ειρήνης και Φιλίας σε περιοχή ανάμεσα στη Φοινικιά και τις Μαλάδες στο Ηράκλειο.

Το όχημα του 25χρονου αμέσως μετά τη σύγκρουση με το άλλο όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς. Ο νεαρός έφερε σοβαρά τραύματα αλλά και εγκαύματα, ενώ είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί από την πρώτη στιγμή κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να σωθεί. Μάλιστα σύμφωνα με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Κώστα Δανδουλάκη, ο 25χρονος υπεβλήθη και σε χειρουργική επέμβαση.

