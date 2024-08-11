Πάτρα: Διασωληνώθηκε η εργαζόμενη στην υπηρεσία καθαριότητας που παρασύρθηκε απο αυτοκίνητο

Εσωτερική αιμορραγία εμφάνισε χτες μετά το χειρουργείο που κράτησε πάνω από 5 ώρες, η εργαζόμενη στην υπηρεσία καθαριότητας στην Πάτρα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα οι γιατροί να την διασωληνώσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ απαιτούνται πολλές φιάλες αίμα και ήδη έχει ξεκινήσει η σχετική ενημέρωση μεταξύ των εργαζομένων του Δήμου Πατρέων.

Το επόμενο 48ωρο σύμφωνα με τους γιατρούς είναι κρίσιμο για το αν θα σωθεί το πόδι της καθώς υπάρχουν πολλές φλεγμονές που όμως αντιμετωπίζονται.

Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη εργαζόμενη μάζευε κάδους από τον δρόμο για να τοποθετηθούν σε φορτηγό της υπηρεσίας, όταν ένα διερχόμενο αυτοκίνητο την παρέσυρε με αποτέλεσμα να την τραυματίσει. Στο σημείο έφτασε αμέσως ασθενοφόρο, με το οποίο έγινε η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.