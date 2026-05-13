«Ράλλυ Ακρόπολις 2026»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στην Αθήνα

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή (24-5-2026) λόγω διεξαγωγής του «Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις 2026».

Ειδικότερα, λόγω διεξαγωγής του «Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις 2026» την Κυριακή (24-5-2026) θα πραγματοποιηθεί σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις ώρες 10.00΄ έως 20.00΄, στον κόμβο Ακροπόλεως και κατά τις ώρες 15.00΄ έως 20.00΄, στην οδό Ροβέρτου Γκάλι στο τμήμα της μεταξύ της οδού Προπυλαίων και του κόμβου Ακροπόλεως, περιοχής Δήμου Αθηναίων.

Η αστυνομία κάνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: skai.gr

