Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη 59χρονος οδηγός ταξί στην Αθήνα: Είχε ρυθμίσει το ταξίμετρο να χρεώνει διπλή ταρίφα ενώ ήταν μεσημέρι

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου - Oδηγήθηκε στον εισαγγελέα

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ταξί

Συνελήφθη, 59χρονος οδηγός ταξί που εισέπραττε υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες έχοντας θέσει παρανόμως στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή η οποία προβλέπεται για την κίνηση κατά τις μεσημβρινές ώρες.

O 59χρονος οδηγός ταξί εντοπίστηκε να κινείται στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. και σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε θέσει στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή, η οποία προβλέπεται για την κίνηση κατά τις μεσημβρινές ώρες, εισπράττοντας υπερβολικό κόμιστρο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σύλληψη Αθήνα ταξί οδηγός οδηγός ταξί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark