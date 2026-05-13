Συνελήφθη, 59χρονος οδηγός ταξί που εισέπραττε υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες έχοντας θέσει παρανόμως στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή η οποία προβλέπεται για την κίνηση κατά τις μεσημβρινές ώρες.

O 59χρονος οδηγός ταξί εντοπίστηκε να κινείται στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. και σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε θέσει στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή, η οποία προβλέπεται για την κίνηση κατά τις μεσημβρινές ώρες, εισπράττοντας υπερβολικό κόμιστρο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

