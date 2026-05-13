Μαρινάκης: Ζητά απόσυρση βίντεο των 17χρονων - «Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα παρέμβουν ΕΣΡ, Δικαιοσύνη»

Με ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καλεί να σταματήσει η αναπαραγωγή και να αποσυρθεί βίντεο που προβλήθηκε από ορισμένα μέσα ενημέρωσης μετά το τραγικό περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη.

Σημειώνει πως «θεωρούμε αυτονόητο ότι, τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όσο και η Δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα», ενώ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της εκλιπούσης και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στην οικογένεια του κοριτσιού που δίνει μάχη για τη ζωή του.

Η ανακοίνωση του κ. Μαρινάκη:

«Μετά το τραγικό περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια, βλέπουμε τις τελευταίες ώρες ορισμένα μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ένα βίντεο, η αναπαραγωγή του οποίου κρίνεται από τους ειδικούς βαθύτατα προβληματική και επικίνδυνη.

Ταυτόχρονα, η ενέργεια αυτή συνιστά απόλυτη έλλειψη σεβασμού στις οικογένειες των κοριτσιών.

Είναι επιτακτική ανάγκη να αποσυρθεί άμεσα το επίμαχο βίντεο και να σταματήσει η αναπαραγωγή του, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τις οικογένειες αυτές, αλλά και προς το σύνολο της κοινωνίας.

Παράλληλα, θεωρούμε αυτονόητο ότι, τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όσο και η Δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα.

Προσωπικά, θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της εκλιπούσης και τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στην οικογένεια του κοριτσιού που δίνει μάχη για τη ζωή της».

Πηγή: skai.gr

