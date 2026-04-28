Λουκάρεως: Σημειώματα για τα ΜΜΕ άφησε στο Εφετείο ο 89χρονος

Ο 89χρονος άνδρας, ο οποίος νωρίτερα είχε εισβάλει σε υπηρεσία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και μετέβη στη συνέχεια στο Εφετείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως, όπου άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας 4 γυναίκες, φέρεται να άφησε και επιστολές που απευθύνονταν σε Μέσα Ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος ανέφερε τα εξής:

«Φτάσαμε άμεσα μόλις ενημερωθήκαμε για το περιστατικό. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν ηλικιωμένο, ο οποίος πυροβόλησε και τραυμάτισε – ευτυχώς ελαφρά – 4 γραμματείς του Πρωτοδικείου».

Όπως πρόσθεσε, οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο 89χρονος άφησε πίσω του γραπτά μηνύματα.

