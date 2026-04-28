Χανιά: Σύλληψη 28χρονου για ναρκωτικά

Για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες συνελήφθη, χθες, ημεδαπός στα Χανιά και οι αστυνομικοί κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, κάνναβη, κοκαΐνη, παραισθησιογόνα μανιτάρια και κρυσταλλική σκόνη MDMA.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή του Δήμου Χανίων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων, με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι 28χρονου, μετά από πληροφορίες ότι δραστηριοποιείται στη διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 45 γραμμάρια κοκαΐνης, 130 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 16 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (πάστα σοκολάτας), 3,9 γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών, μικροποσότητα κρυσταλλικής σκόνης MDMA, 2 αυτοσχέδια τσιγάρα με μείγμα καπνού και ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως με την προανάκριση να διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

