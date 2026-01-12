Λόγω πτώσης δομικών υλικών από γέφυρα στο οδόστρωμα, κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη Λ. Εθνικής Αντιστάσης στο ύψος του νοσοκομείου Αγίου Όλγα, στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Ειδικά συνεργεία του δήμου απομακρύνουν τα οικοδομικά υλικά από τον δρόμο ενώ στο σημείο υπάρχει κυκλοφοριακή δυσχέρεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συγκεκριμένη γέφυρα εδώ και καιρό αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς τα σίδερα φαίνονται στα σημεία που έχει υποχωρήσει το σκυρόδεμα.

