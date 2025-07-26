Υπό έλεγχο βρίσκεται η φωτιά στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, όπως ενημέρωσε μέσω ανάρτησης στο X ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Παράλληλα, σημειώνει ότι για «για προληπτικούς λόγους μετακινούμε ασθενείς λόγω του καπνού από το κτίριο αυτό σε άλλους θαλάμους. Δεν κινδυνεύει κανένας ασθενής».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη: «Η φωτιά στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα είναι υπό έλεγχο. Για προληπτικούς λόγους μετακινούμε ασθενείς λόγω του καπνού από το κτίριο αυτό σε άλλους θαλάμους. Δεν κινδυνεύει κανένας ασθενής. Τα αίτια της πυρκαγιάς στο υπόγειο ερευνώνται. Η Γενική Γραμματέας με εντολή μου κατευθύνεται προς τα εκεί τώρα για να βοηθήσει στον συντονισμό των ενεργειών. Παρών είναι από την πρώτη στιγμή και ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η φωτιά ξέσπασε στη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου. Ξεκίνησε από τα υπόγεια, όπου σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν υλικά ιατρικών μηχανημάτων ενώ φέρεται να υπήρξε και κάποια έκρηξη.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα ο ΣΚΑΪ, εκκενώθηκε η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με 8 διασωληνωμένους ασθενείς, οι οποίοι προσωρινά μεταφέρθκαν σε άλλο κτίριο του νοσοκομείου, σε ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους. Εκκενώθηκαν επίσης η χειρουργική κλινική, η ορθοπεδική κλινική, η πλαστική χειρουργική, η μονάδα λοιμώξεων, όπου συνολικά στις μονάδες αυτές νοσηλεύονται περίπου 50 ασθενείς.

Στο σημείο υπήρξαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από την Πάτρα και γειτονικές περιοχές.

Στο μεταξύ, εστάλη νωρίτερα μήνυμα του 112 στην περιοχή, το οποίο ανέφερε: «Πυρκαγιά στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα Πατρών. Καπνοί στην ευρύτερη περιοχή. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

