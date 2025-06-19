Μαρία Καρυστιανού: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που απειλούσε εκείνη και τον γιο της

Του Μάκη Συνοδινού

Εξελίξεις στην υπόθεση της καταγγελίας της Μαρίας Καρυστιανού όσον αφορά απειλές που δέχτηκε γι αυτήν αλλά και τον γιο της από πρώην δικαστικό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο πρώην δικαστικός ο οποίος φέρεται είναι το πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση ταυτοποιήθηκε και κλήθηκε για κατάθεση άντρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η συνάντηση τους είχε πραγματοποιηθεί αρχές Ιουνίου σε καφετέρια του Πεδίου του Άρεως ενώ η κ Καρυστιανού αν και κατήγγειλε τις απειλές εις βάρος της αρνήθηκε να τον κατονομάσει.

Οι άντρες της ασφάλειας ωστόσο αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο που έγινε η συνάντηση φτάνοντας έτσι στην ταυτότητα του πρώην δικαστικού ο οποίος -σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της κ Καρυστιανού - της μετέφερε πληροφορίες πως κινδυνεύει η ζωή αυτής αλλά και του γιου της.

Όπως είχε γίνει γνωστό από την ΕΛΑΣ η καταγγελία της κ. Καρυστιανού έγινε στις 10 Ιουνίου όταν είχε μεταβεί στη Διεύθυνση Ασφάλειας Οργανωμένου Εγκλήματος.

Εκεί είχε αναφέρει απειλές οι οποίες σύμφωνα με την ίδια της μεταφέρθηκαν προφορικά από άνδρα, την 9/6/2025 κατά τη συνάντησή της με 2 πρόσωπα, των οποίων τα στοιχεία αρνήθηκε να δώσει κατά την κατάθεση της στην υπηρεσία.

Η κ Καρυστιανού δεν είχε δώσει στοιχεία του ενέργεια αστυνομικού, ο οποίος όπως υποστήριξε στην κατάθεση της, ανέφερε στα 2 πρόσωπα τα οποία συνάντησε, απειλές που αφορούσαν στο γιο της.

