Επεισόδιo σε εφηβικό αγώνα μπάσκετ στου Ρέντη: Τραυματίστηκαν 3 άτομα

Παίκτης τραυματίστηκε στη μύτη, ενώ ένας συναθλητής του στον κορμό και ένας φίλαθλος, επίσης, στον κορμό - Σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ

Επεισόδιο με τρεις τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (15/10) σε εφηβικό αγώνα μπάσκετ στου Ρέντη μεταξύ των ομάδων «Δραπετσώνα», «Ιωνικός Νίκαιας» και φιλάθλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το επεισόδια τραυματίστηκαν 3 άτομα και συγκεκριμένα, ένας από τους τραυματίες, αθλητής του Ιωνικού, τραυματίστηκε στη μύτη, ενώ ένας συναθλητής του στον κορμό. Τραυματίστηκε επίσης και ένας φίλαθλος αλβανικής καταγωγής.

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό.

