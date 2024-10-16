Ακινητοποιημένο είναι το ρεύμα της Παραλιακής από τον Πειραιά προς το Μοσχάτο λόγω τροχαίου νωρίτερα, δύο ΙΧ αυτοκινήτων με μηχανή.
Ο δικυκλιστής παρελήφθη πριν λίγη ώρα τραυματισμένος από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Λόγω του μποτιλιαρίσματος που έχει προκληθεί, έχει «μπλοκάρει» και η κάθοδος του Κηφισού, από το ύψος του Ρέντη.
Πολύ αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης:
- στην άνοδο της Κηφισού, από το Περιστέρι προς τη γέφυρα Αχαρνών,
- στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή,
- στην άνοδο της Αρδηττού και
- στη Σταδίου
