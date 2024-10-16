Λογαριασμός
Ακινητοποιημένη η παραλιακή από Πειραιά προς Μοσχάτο λόγω τροχαίου – Μπλοκαρισμένη και η κάθοδος του Κηφισού 

Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν με μηχανή - Ο δικυκλιστής παρελήφθη πριν λίγη ώρα τραυματισμένος από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

ΠΑΡΑΛΙΚΑΗ ΚΙΝΗΣΗ

Ακινητοποιημένο είναι το ρεύμα της Παραλιακής από τον Πειραιά προς το Μοσχάτο λόγω τροχαίου νωρίτερα, δύο ΙΧ αυτοκινήτων με μηχανή. 

Ο δικυκλιστής παρελήφθη πριν λίγη ώρα τραυματισμένος από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 

Λόγω του μποτιλιαρίσματος που έχει προκληθεί, έχει «μπλοκάρει» και η κάθοδος του Κηφισού, από το ύψος του Ρέντη.

Πολύ αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης: 

- στην άνοδο της Κηφισού, από το Περιστέρι προς τη γέφυρα Αχαρνών,

- στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή,

- στην άνοδο της Αρδηττού και

- στη Σταδίου

