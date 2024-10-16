Ακινητοποιημένο είναι το ρεύμα της Παραλιακής από τον Πειραιά προς το Μοσχάτο λόγω τροχαίου νωρίτερα, δύο ΙΧ αυτοκινήτων με μηχανή.

Ο δικυκλιστής παρελήφθη πριν λίγη ώρα τραυματισμένος από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Λόγω του μποτιλιαρίσματος που έχει προκληθεί, έχει «μπλοκάρει» και η κάθοδος του Κηφισού, από το ύψος του Ρέντη.

Πολύ αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης:

- στην άνοδο της Κηφισού, από το Περιστέρι προς τη γέφυρα Αχαρνών,

- στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή,

- στην άνοδο της Αρδηττού και

- στη Σταδίου

Πηγή: skai.gr

