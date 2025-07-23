Πυρκαγιά στους Λιγκιάδες Ιωαννίνων

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Λιγκιάδες, λίγο έξω από την πόλη των Ιωαννίνων.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβεστικά οχήματα με 35 άνδρες από τη διοίκηση πυροσβεστικών υπηρεσιών νομού Ιωαννίνων και 10 πυροσβέστες πεζοπόρου τμήματος.

Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν επίσης δυνάμεις του δήμου Ιωαννιτών και της περιφέρειας Ηπείρου, με 3 υδροφόρες της πολιτικής προστασίας.

Η φωτιά ξέσπασε σε σημείο κοντά στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων και έκαψε δασική έκταση. Στο σημείο βρέθηκε η αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την υποστήριξη του έργου της κατάσβεσης.

Λίγο μετά τις 12.30 και αφού το φαινόμενο βρισκόταν σε εξέλιξη για πάνω από μία ώρα, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας εκτίμησε, μιλώντας στο epirusgate.gr, πως αν και το μέτωπο της φωτιάς ήταν σε εξέλιξη θα μπορούσε να ελεγχθεί χάρη στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των ανθρώπων της Πυροσβεστικής που αντέδρασαν ακαριαία, ενώ συμπλήρωσε πως ο μηχανισμός του Δήμου βρίσκεται δίπλα στους πυροσβέστες.

Πηγή: skai.gr

