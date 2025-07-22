Φωτιά στον Φενεό Κορινθίας: Συνελήφθησαν 2 άνδρες για εμπρησμό από αμέλεια

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι δύο προσαγωγές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε δασική έκταση στον Φενεό Κορινθίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε συνεργασία με τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Κορίνθου προχώρησαν στην σύλληψη δύο ανδρών για εμπρησμό από αμέλεια σε δασική έκταση στην περιοχή του Φενεού κατά τη διαδικασία θερμών εργασιών με τροχό και ηλεκτροσυγκόλληση.

Ειδικότερα , όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική συνελήφθησαν σήμερα, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας, ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, για εμπρησμό από αμέλεια σε δασική έκταση κατά τη διαδικασία θερμών εργασιών με τροχό και ηλεκτροσυγκόλληση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της Δ.Ε. Φενεού Κορινθίας και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 11.812 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

