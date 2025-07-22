Σε διαθεσιμότητα αξιωματικός του στρατού που συνελήφθη με ναρκωτικά στη Σαμοθράκη

Σε διαθεσιμότητα με απόφαση του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια αξιωματικός του στρατού που συνελήφθη με ναρκωτικά στη Σαμοθράκη.

Όπως μεταδίδει το voria.gr, οι Λιμενικοί μετά από έρευνα στο σακίδιο του αξιωματικού που επισκεπτόταν τη Σαμοθράκη ως τουρίστας, διαπίστωσαν πως μετέφερε:

τρία πλαστικά σακουλάκια που περιείχαν οκτώ χαρτάκια εμποτισμένα με LSD,

δύο πλαστικά σακουλάκια που περιείχαν άγνωστη χημική ουσία καφέ χρώματος μικτού βάρους 18,1 γραμμαρίων,

ένα πλαστικό σακουλάκι που περιείχε δύο αυτοσχέδιες κάψουλες με φυτικά αποσπάσματα άγνωστης ουσίας συνολικού βάρους ενός γραμμαρίου,

μία πλαστική διαφανή σακούλα που περιείχε άγνωστη χημική ουσία σε λευκή σκόνη συνολικού μικτού βάρους 335 γραμμαρίων,

μία πλαστική διαφανή σακούλα που περιείχε άγνωστη χημική ουσία σε λευκή – ροζ σκόνη συνολικού μικτού βάρους 475 γραμμαρίων.

Στο σακίδιο βρέθηκαν και 2.460 ευρώ μετρητά καθώς επίσης και ένα κινητό. Ο αξιωματικός συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

