Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση με drone σε φορτηγό πλοίο κοντά στο Νοβοροσίσκ – Τρεις σοβαρά τραυματίες

Τρεις ναυτικοί τραυματίστηκαν σοβαρά έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο φορτηγό πλοίο τύπου roll-on/roll-off Nadezhda, το οποίο έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, περίπου 20 ναυτικά μίλια από το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, σύμφωνα με την τουρκική ναυτιλιακή αρχή.

A drone attack struck a cargo ship near Russia's Novorossiysk port, seriously injuring three crew members https://t.co/oaTii4UksV pic.twitter.com/HD6Dy6lFxM August 4, 2026

Το περιστατικό αποτελεί το νεότερο επεισόδιο στην κλιμάκωση των επιθέσεων κατά της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, όπου ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας επηρεάζει ολοένα και περισσότερο την εμπορική δραστηριότητα.

Επίθεση ενώ το πλοίο κατευθυνόταν προς τη Σαμψούντα

Το Nadezhda είχε αποπλεύσει από το Νοβοροσίσκ με προορισμό το λιμάνι της Σαμψούντας στη βόρεια Τουρκία, όταν δέχθηκε την επίθεση τη Δευτέρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής ναυτιλιακής αρχής, η επίθεση σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοικτά του Νοβοροσίσκ.

Στο πλοίο επέβαιναν 22 μέλη πληρώματος, τα οποία απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στη Ρωσία. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι τρεις σοβαρά τραυματίες, οι οποίοι έλαβαν άμεσα ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, φωτιά συνέχιζε να καίει στο εμπρόσθιο τμήμα (πλώρη) του πλοίου μετά το πλήγμα.

Άγνωστος ο δράστης της επίθεσης

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το ποιος εξαπέλυσε την επίθεση. Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν αποδώσει ευθύνη, ενώ το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιθέσεις με drones στη Μαύρη Θάλασσα έχουν πολλαπλασιαστεί, πλήττοντας τόσο στρατιωτικούς όσο και εμπορικούς στόχους.

Παρέμβαση της Τουρκίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Μετά το περιστατικό, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών πλοίων και κάλεσε τη Ρωσία και την Ουκρανία να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Άγκυρα τόνισε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση της υγείας των τραυματισμένων Τούρκων πολιτών και υπογράμμισε πως είχε ήδη προειδοποιήσει για τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εμπορική ναυτιλία στην περιοχή.

Αυξάνεται ο κίνδυνος για την εμπορική ναυτιλία

Η επίθεση στο Nadezhda έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες γύρω από το Νοβοροσίσκ, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας για τις εξαγωγές πετρελαίου, σιτηρών και άλλων εμπορευμάτων. Οι συνεχείς επιθέσεις με drones έχουν οδηγήσει σε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, ενώ αυξάνεται η ανησυχία της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων που δραστηριοποιούνται στη Μαύρη Θάλασσα.



Πηγή: skai.gr

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