Με πολλά παράπονα έφυγε από την Μπαρτσελόνα ο Τόμας Σατοράνσκι. Ο Τσέχος γκαρντ, που συμφώνησε με την Χάποελ Τελ Αβίβ, θεωρεί πως η διοίκηση του κλαμπ είχε ρίξει όλο το βάρος στην ομάδα ποδοσφαίρου παραμελώντας το τμήμα μπάσκετ.



«Όταν ο Τσάβι Πασκουάλ, για μένα ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, αποφάσισε να μην συνεχίσει, είχα την αίσθηση ότι τα πράγματα δεν θα πήγαιναν καλά. Ήταν το μόνο πράγμα που θα με κρατούσε εκεί. Ήθελα μια αλλαγή σκηνικού. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχαν πάει καλά για εμάς λόγω πολιτικών και οικονομικών λόγων και δεν υπογράφαμε τους κατάλληλους παίκτες. Η Μπάρτσα ήταν μια τεράστια απογοήτευση λόγω της στάσης που υιοθέτησε η διοίκηση για το μπάσκετ σε σύγκριση με το ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια μας έβαζαν εμπόδια και έγινε σαφές ότι δεν τους πολυενδιέφερε το τμήμα αυτό και να είναι πετυχημένο. Ήταν δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Τώρα, στη Χάποελ, έχουμε έναν οραματιστή ιδιοκτήτη και, χωρίς αμφιβολία, θέλουμε να κερδίσουμε την EuroLeague», ανέφερε.

Όσο για το ρόλο του στη νέα του ομάδα, ο 34χρονος άσος είπε: «Δεν θα είμαι βασικός, αυτή είναι η θέση του Μίτσιτς. Νομίζω ότι θα είμαι ο δεύτερος ή τρίτος πόιντ γκαρντ, κάτι που έψαχνα στην EuroLeague. Στην Μπάρτσα, μου υποσχέθηκαν επίσης ότι δεν θα έπαιζα τόσο πολύ στο πρωτάθλημα, αλλά επειδή δεν υπογράψαμε κανέναν, αυτό δεν συνέβη. Είχα πολλά προβλήματα στη μέση. Είχα πιέσει τον εαυτό μου πολύ. Υπήρξε μια περίοδος που έπαιζα 30 λεπτά ανά αγώνα στην EuroLeague, το σώμα μου ήταν εντελώς κατεστραμμένο και στη δεύτερη ή τρίτη μέρα παίζαμε ξανά πάλι για το πρωτάθλημα».

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