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Φωτιά στο υπόγειο των δικαστηρίων Πειραιά

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για πλήρη έλεγχο της φωτιάς και αποτροπή επέκτασής της σε παρακείμενους χώρους

UPDATE: 14:41
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Πυροσβετικό

Φωτιά εκδηλώθηκε, υπό αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, σε υπόγειο χώρο στα δικαστήρια του Πειραιά στη συμβολή οδών Μεθώνης και Φωκίωνος.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο και καίει παλέτες.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Πειραιάς Πυροσβεστική
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