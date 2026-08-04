Φωτιά εκδηλώθηκε, υπό αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, σε υπόγειο χώρο στα δικαστήρια του Πειραιά στη συμβολή οδών Μεθώνης και Φωκίωνος.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο και καίει παλέτες.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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