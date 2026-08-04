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Χωρίς Τετέι με ΤΣΣΚΑ o Παναθηναϊκός

Νοκ-άουτ από το πρώτο παιχνίδι για τον γ’ προκριματικό του Conference League έχει τεθεί ο Έλληνας επιθετικός, όπως επιβεβαίωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ

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Τετέι

Εκτός πλάνων του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ 1948 βρίσκεται ο Ανδρέας Τετέι.

Ως γνωστόν, ο Έλληνας επιθετικός απουσίασε από την προπόνηση της Δευτέρας λόγω ίωσης.

Ερωτώμενος λοιπόν σχετικά στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του πρώτου ματς για τον γ’ προκριματικό γύρο του Conference League, ο Γιόζεφ Νίστρουπ επιβεβαίωσε ότι δεν μπορεί να υπολογίζει σε αυτόν.

Απάντησε συγκεκριμένα ο Δανός τεχνικός: «Ο Ανδρέας δεν θα παίξει αύριο. Είναι στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί. Ελπίζω να είναι έτοιμος στο επόμενο παιχνίδι. Είναι εκτός».
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο Ανδρέας Τεττέη
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