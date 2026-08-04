Την παράσταση έκλεψε για ακόμη μία χρονιά η Ριάνα στο φεστιβάλ Crop Over των Μπαρμπέιντος, πραγματοποιώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές και αποκαλυπτικές εμφανίσεις της. Η 38χρονη τραγουδίστρια επέστρεψε στην πατρίδα της και συμμετείχε στη μεγάλη παρέλαση του Grand Kadooment, που αποτελεί την κορύφωση των εορτασμών. Η εμφάνισή της συνδύαζε φτερά, κρύσταλλα και πολύχρωμα πετράδια σε πράσινες, τιρκουάζ, ροζ και χρυσές αποχρώσεις.

Η Ριάνα εμφανίστηκε με μία περίτεχνη δημιουργία που άφηνε μεγάλο μέρος του σώματός της ακάλυπτο και ήταν διακοσμημένη από την κορυφή έως τα νύχια με λαμπερά πετράδια. Παρά το μέγεθος της κατασκευής, η τραγουδίστρια χόρεψε στους δρόμους και συμμετείχε κανονικά στους ξέφρενους εορτασμούς.

Σε βίντεο από την παρέλαση φαίνεται να χορεύει, να στέλνει φιλιά προς το πλήθος και να απολαμβάνει την ατμόσφαιρα, χωρίς να δείχνει να δυσκολεύεται από το βάρος και τον όγκο της στολής της.

Το Grand Kadooment αποτελεί το μεγάλο φινάλε του Crop Over, του σημαντικότερου θερινού φεστιβάλ των Μπαρμπέιντος. Η φετινή παρέλαση πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου. Οι ρίζες της γιορτής βρίσκονται στους εορτασμούς για την ολοκλήρωση της συγκομιδής ζαχαροκάλαμου. Το φεστιβάλ σταμάτησε τη δεκαετία του 1940, αλλά αναβίωσε το 1974 και εξελίχθηκε σε μία μεγάλη πολιτιστική διοργάνωση με μουσική, χορό, φαγητό και παραδοσιακές στολές. Η τραγουδίστρια έχει συνδέσει στενά το όνομά της με το Crop Over, επιστρέφοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην πατρίδα της για να συμμετάσχει στους εορτασμούς.

Πηγή: skai.gr

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