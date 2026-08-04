Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία σήμερα, Τρίτη, ή αύριο, Τετάρτη, για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και την αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης των εμπορικών πλοίων, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, σε συνέντευξή του.

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς», δήλωσε ο Μπέσεντ στην εκπομπή Squawk Box του CNBC. «Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε συμφωνία σήμερα ή αύριο για το άνοιγμα του Στενού και να προχωρήσουμε προς μια πιο ομαλοποιημένη κατάσταση σε αυτή τη σύγκρουση».

Ερωτηθείς αν η συμφωνία θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευσης, ο υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι θα προβλέπει ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

«Θα υπάρχει ελευθερία διέλευσης», είπε. «Παρότι η κατάσταση παραμένει κάπως αβέβαιη τις τελευταίες ημέρες, είδαμε ήδη αρκετά πλοία να διέρχονται από το Στενό».

Μετά τις δηλώσεις του Μπέσεντ, τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο υποχώρησαν κατά περίπου 4%, με την τιμή να διαμορφώνεται κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.