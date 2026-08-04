Μπράντον Φλάουερς: Σκέφτεται να εγκαταλείψει τη μουσική

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Μπράντον Φλάουερς, αρχηγός των The Killers και σόλο καλλιτέχνης, σκέφτεται να εγκαταλείψει τη μουσική καριέρα.

Θα κυκλοφορήσει το τρίτο σόλο άλμπουμ του "Thrasher" στις 21 Αυγούστου.

Σε συνέντευξη στους Times, εξέφρασε προβληματισμό για το νόημα και τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας, αναφερόμενος και στη ζωή του πατέρα του ως παράδειγμα ευτυχίας πέραν των χρημάτων.

Ο Μπράντον Φλάουερς αποκάλυψε ότι σκέφτεται να εγκαταλείψει τη μουσική. Ο αρχηγός του συγκροτήματος The Killers, ο οποίος κυκλοφορεί το τρίτο σόλο άλμπουμ του «Thrasher» στις 21 Αυγούστου, παραδέχτηκε σε νέα συνέντευξη στους Times ότι σκέφτεται για πόσο καιρό ακόμα θα μπορεί να είναι καλλιτέχνης.

«Ο πατέρας μου πηγαίνει σε υπαίθριες πωλήσεις παλιών αντικειμένων, όπου αγοράζει κορνίζες για να τις πάρει σπίτι και να τις βάψει» εξήγησε. «Δεν είχε ποτέ χρήματα στη ζωή του και είναι πιο ευτυχισμένος από εμένα. Το σκέφτομαι πραγματικά αυτή τη στιγμή: για πόσο καιρό ακόμα θέλω να το κάνω αυτό, τι σημαίνει, γιατί το κάνω τέλος πάντων;» τόνισε. Ο Φλάουερς πρόσθεσε: «Κάθε φορά που τελειώνω μια περιοδεία, σίγουρα αρρωσταίνω».

Ο τραγουδιστής συνέχισε αναφέροντας τη μακροζωία του αρχηγού των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ενεργός στην ηλικία των 83 ετών. «Μετά σκέφτομαι τον Μικ Τζάγκερ και αναρωτιέμαι: τι τον κρατάει να ανεβαίνει σε αυτή τη σκηνή;» συνέχισε ο Φλάουερς. «Υποθέτω ότι συμβαίνει επειδή υπάρχουν δυνατές στιγμές σε μια συναυλία. Πώς θα μπορούσα να μην θέλω να το κάνω αυτό;» πρόσθεσε.

Το 2023 ο αρχηγός του γκρουπ δήλωσε στους Times ότι βρισκόταν σε «κρίση» καθώς δυσκολευόταν να αποφασίσει προς ποια κατεύθυνση να οδηγήσει τους Killers στη συνέχεια. Αυτό συνέβη λίγο μετά την κυκλοφορία των singles «Boy» και «Your Side Of Town» (και τα δύο σε παραγωγή του Stuart Price) από το συγκρότημα.

Tα τραγούδια επρόκειτο να συμπεριληφθούν σε ένα νέο άλμπουμ των Killers, αλλά το project τελικά ακυρώθηκε επειδή δεν του φαινόταν «αυθεντικό». Ο Φλάουερς έχει ήδη μοιραστεί δύο singles από το επερχόμενο νέο σόλο άλμπουμ του, «Plans» και «Paradise».

Το εμπνευσμένο από την κάντρι μουσική άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Νάσβιλ με τους μακροχρόνιους παραγωγούς του τραγουδιστή, Σον Έβερετ και Τζόναθαν Ράντο, καθώς και τον κιθαρίστα Ντέιβιντ Ρόλινγκς και τον Τσάρλι ΜακΚόι τον παίκτη φυσαρμόνικας που συμμετείχε και στους τέσσερις δίσκους του Μπομπ Ντίλαν που ηχογραφήθηκαν στη Μέκκα της Κάντρι).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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