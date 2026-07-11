Πάτρα: Τραυματίστηκε σε τροχαίο ο Νίκος Νικολόπουλος

Τραυματίστηκε - ευτυχώς ελαφρά - σε τροχαίο ατύχημα, το οποίο ενεπλάκησαν ένα όχημα και ένα δίκυκλο, ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Νίκος Νικολόπουλος.

Το τροχαίο ατύχημα, σύμφωνα με το tempo24, σημειώθηκε, νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (11/7), μπροστά από το Παμπελλοπονησιακό Στάδιο της Πάτρας. Ο Νίκος Νικολόπουλος βρέθηκε στο οδόστρωμα, όμως ευτυχώς είχε τις αισθήσεις του και ήταν καλά.

Στο σημείο έσπευσαν δικυκλιστής του ΕΚΑΒ προκειμένου να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πλήρωμα ασθενοφόρου που τον διακόμισαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών καθώς ένοιωσε έναν πόνο στο θώρακα.

Για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία Πατρών.

Πηγή: skai.gr

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