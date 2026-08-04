Για την αυριανή σημαντική, πρώτη αναμέτρηση με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ μίλησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός, απατώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, απαρίθμησε τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα του στα ματς με την Πάκσι, τις διαφορές που έχει η ουγγρική ομάδα, με την αυριανή αντίπαλο, αποκάλυψε ότι ο Τετέι δεν θα είναι διαθέσιμος στο ματς της Τετάρτης, ενώ μίλησε και για τον Ραστόντερ και τους τραυματίες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Πάκσι:

«Νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τα παιχνίδια σε δύο μέρη. Αρχικά δεχθήκαμε δύο γκολ που δεν έπρεπε να δεχθούμε και έκαναν τα πράγματα πιο δύσκολα. Θα μπορούσαμε να είχαμε παίξει καλύτερα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Στα τελετυταία 20 λεπτά ελέγξαμε το παιχνίδι. Δεν υποσχέθηκα όμορφο ποδόσφαιρο από τη πρώτη μέρα. Υποσχέθηκα ότι θα κάναμε το παν για το αποτέλεσμα. Αύριο θα έχουμε 6-7 νέους παίκτες σε σχέση με πέυσι. Βάζουμε πίεση στους εαυτούς μας για να τα πάμε καλύτερα. Στα προκριματικά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Όλες οι ομάδες στα προκριματικά προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να περάσουν. Εμείς είμαστε φαβορί, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι στην Ευρώπη».

Η ΤΣΣΚA 1948 μοιάζει με τις μικρομεσαίες ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Τι σκέφτεται να διαμορφώσει ο προπονητής για να διασπάσει την καλά κλειστή της άμυνα: «Δεν προβληματίζομαι. Αν είχα τέτοιο προβληματισμό δεν θα ήμουν σε μία τόσο υψηλού επιπέδου ομάδα. Δεν έχουμε περιθωριο λάθους. Με την Πάκσι δεν κρατήσαμε τη μπάλα πολύ, τώρα πρέπει να την κρατήσουμε περισσότερο και να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες στο επιθετικό τρίτο. Δεν συμφωνώ ότι είναι αμυντικογενής ομάδα η ΤΣΣΚΑ 1948. Ξέρουν να επιτίθενται καλά. Κι οι ελληνικές ομάδες ξέρουν να επιτίθενται καλά. Δεν πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο».

Τι πρέπει να προσέξει απέναντι στην ΤΣΣΚΑ ο Παναθηναϊκός «Δεν πρέπει να αφήσουμε τόσο εύκολα φάσεις. Το δεύτερο γκολ απέναντι στην Πάκσι δεν πρέπει να επαναληφθεί. Η ΤΣΣΚΑ 1948 είναι παρόμοια με την Πάκσι, παίζουν με σέντρες, έχουν έναν καλό επιθετικό. Αλλά όλα εναπόκεινται σε εμάς. Εμείς πρέπει να είμαστε καλοί, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας και να πάρουμε το αποτέλεσμα».

Αν θα είναι διαθέσιμος ο Τεττέη που έχει ίωση και πότε θα είναι έτοιμος ο Κρίστιανσεν: «Ο Ανδρέας δεν θα παίξει αύριο. Είναι στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί. Ελπίζω να είναι έτοιμος στο επόμενο παιχνίδι. Είναι εκτός. Σε 2-3 εβδομάδες πιστεύω θα έχουμε όλους τους παίκτες μας διαθέσιμους (για τον Κρίστιανσεν)».

Ποιον έχει στο μυαλό του για φορ, ελλείψει του Τεττέη και μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Παντελίδη, εφόσον και ο Ντέσερς δεν είναι ακόμα έτοιμος: «Ο Ραστόντερ σκόραρε στο τελευταίο παιχνίδι, άρα μάλλον θα παίξει. Είναι ένας ποιοτικός παίκτης, ήταν καλός στην Πάκσι και εντός και εκτός. Θα πρέπει να παίξει καλά και τα 90 λεπτά, αλλά υπάρχουν κι άλλοι που μπορούν να σκοράρουν, ίσως να μην είναι σέντερ φορ, αλλά έχουμε παίκτες που μπορούν να σκοράρουν. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες είχαμε δυσκολίες. Ο Παντελίδης έπαθε δυστυχώς έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ο Ίνγκασον εκτός για όλη την σεζόν. Ο Καλάμπρια είναι εκτός για λίγο καιρό. Ο Τεττέη είναι άρρωστος. Αλλά είναι κομμάτι του παιχνιδιού αυτά και τα καταλαβαίνω. Κάθε προπονητής θέλει να έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε αύριο για να πάρουμε το αποτέλεσμα»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.