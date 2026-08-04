Άγρια δολοφονημένος μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες βρέθηκε ένας 64χρονος άνδρας, με την ιατροδικαστική εξέταση να αποκαλύπτει πολλαπλά χτυπήματα από θλων όργανο στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με το pelop, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός νωρίτερα σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου. Κατά την πρώτη αυτοψία οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν με βεβαιότητα την αιτία θανάτου και η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο της Θεσσαλονίκης για εξέταση. Παράλληλα, οι χώροι του σπιτιού βρέθηκαν αναστατωμένοι, στοιχείο που τέθηκε από την αρχή στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Πολλαπλά χτυπήματα στην κοιλιακή χώρα

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του 64χρονου οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έφερε πολλαπλά τραύματα στην κοιλιακή χώρα από θλων όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα. Σε ένα από τα τραύματα φέρεται να έχει αποτυπωθεί καθαρά το σχήμα του αντικειμένου που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Τα χτυπήματα προκάλεσαν εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία, η οποία οδήγησε στον θάνατό του. Τα ευρήματα της ιατροδικαστής διαβιβάστηκαν στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Σερρών, οι οποίοι πλέον διερευνούν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία.

Οι Αρχές εξετάζουν τον χώρο της κατοικίας και συγκεντρώνουν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις κινήσεις του θύματος πριν από τη δολοφονία, αλλά και να δείξουν αν η αναστάτωση στο εσωτερικό συνδέεται με το κίνητρο του δράστη ή των δραστών.

Οι προστριβές και οι εκατέρωθεν μηνύσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πληροφορία ότι ο 64χρονος είχε χρόνιες προστριβές με συγγενικό του πρόσωπο. Οι διαφορές τους φέρεται να είχαν οδηγήσει και σε εκατέρωθεν μηνύσεις, γεγονός που αποτελεί ένα από τα στοιχεία που αξιολογούνται από τους αστυνομικούς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί σύνδεση του συγκεκριμένου προσώπου με το έγκλημα.

Η Ασφάλεια Σερρών έχει αρχίσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι προσωπικές σχέσεις του θύματος, οι παλαιότερες αντιπαραθέσεις του και όσα προηγήθηκαν του θανάτου του.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν από το σπίτι αφαιρέθηκαν αντικείμενα ή χρήματα ούτε έχει ανακοινωθεί κάποια προσαγωγή ή σύλληψη για την υπόθεση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.