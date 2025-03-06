Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε μονοκατοικία στον Βαρνάβα Αττικής, όπου επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές.
#Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στον Βαρνάβα Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 6, 2025
Πηγή: skai.gr
