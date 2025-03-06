Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στον Βαρνάβα

Για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές

πυροσβεστικη

Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε μονοκατοικία στον Βαρνάβα Αττικής, όπου επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές.

Διαβάστε σχετικά: Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 60χρονος από φωτιά σε διαμέρισμα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυροσβεστική Φωτιά Πυρκαγιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark