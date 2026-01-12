Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Ιλιον

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στο Ίλιον επί της οδού Κισσάμου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 22 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα κλιμακοφόρο.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ακούγονται εκρήξεις.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε περί τις 15:30.

Πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως σοβαρό περιστατικό ωστόσο δεν υπάρχουν προς ώρας αναφορές για εγκλωβισμένους.

Η πρώτη εικόνα δείχνει πως από τις φλόγες έχουν προκληθεί υλικές ζημιές, εκτός από το διαμέρισμα, και στο ισόγειο της οικοδομής.

Πλάνα από το σημείο μεταδίσει και το Orange Press.

