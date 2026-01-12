Λογαριασμός
Κιλκίς: 58χρονος παρέσυρε αστυνομικό επειδή του έκοβε κλήση

Το περιστατικό συνέβη στη Γουμένισσα - Ο 58χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο - Στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ο αστυνομικός 

astynomia

 Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί 58χρονος, ο οποίος συνελήφθη, κατηγορούμενος ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια βεβαίωσης προστίμου για παράνομη στάθμευση, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, στη Γουμένισσα Κιλκίς, με τον 49χρονο αρχιφύλακα της ΕΛ.ΑΣ. να μεταφέρεται αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Όπως έγινε γνωστό, η δίκη του 58χρονου στο Πλημμελειοδικείο του Κιλκίς αναβλήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

