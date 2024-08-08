Noσοκομείο Έλενα: Η απάντηση της διοίκησης για τα δημοσιεύματα περί προβλημάτων

Η διοίκηση του νοσοκομείου «Έλενα» σε ανακοίνωσή της με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα για την κατάσταση που επικρατεί στο ίδρυμα προς αποκατάσταση της αλήθειας όπως αναφέρει, επισημαίνει τα εξής:

1. Ο κλιματισμός στους χώρους λειτουργεί κανονικά. Στην περίπτωση που κάποιες κλιματιστικές μονάδες εκτάκτως ή από μη σωστή χρήση καθίστανται ανενεργές, κινείται ο νόμιμος μηχανισμός για επισκευή ή αντικατάστασή τους.

2. Δεν έχει καταγραφεί κανένα λιποθυμικό επεισόδιο από τη νοσηλευτική υπηρεσία πλην ενός, το οποίο αφορούσε περιστατικό εγκυμονούσας με ιστορικό ορθοστατικής υπότασης.

3. Οι παλαιοί ψύκτες του νοσοκομείου έχουν όντως τεθεί εκτός λειτουργίας μετά από καθιερωμένο τακτικό έλεγχο, καθώς κρίθηκαν ακατάλληλοι προς χρήση λόγω μικροβίου.

Η διαδικασία αντικατάστασής τους απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο και προσπαθούμε να είναι το συντομότερο δυνατό.

4. Η εν λόγω αναστάτωση προκλήθηκε όταν η διοίκηση αρνήθηκε να εφαρμόσει προσωρινό αίτημα μελών του σωματείου για ελεύθερη είσοδο και στάθμευση οχημάτων νοσηλευτών εντός του προαύλιου χώρου του νοσοκομείου προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή διέλευση ασθενοφόρων και άλλων βαρέων οχημάτων, π.χ. πυροσβεστικών, προς όφελος όλων των εργαζομένων και των συμπολιτών μας.

«Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν χωράνε παιχνίδια εντυπώσεων για μικροκομματικά οφέλη. Πάνω από όλα είναι η υγεία και η ασφάλεια των ασθενών μας και για αυτό πρέπει να εργαζόμαστε όλοι με συνέπεια και αφοσίωση», καταλήγει η ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου.

