Θεσσαλονίκη: Ο πύργος του ΟΤΕ «ντυμένος» με σκαλωσιές

Σε εκτεταμένο «λίφτινγκ» υποβάλλεται ο εμβληματικός πύργος του ΟΤΕ στη Θεσσαλονίκη. Περιστοιχισμένος από σκαλωσιές αναμένεται να υποδεχτεί τους επισκέπτες της 88ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καθώς κατά τους επόμενους μήνες στο εμβληματικό κτήριο, που δεσπόζει από το 1970 στο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της ΔΕΘ-Helexpo AE, θα εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης μικρών φθορών, όπως γνωστοποίησε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Αλέξης Τσαξιρλής.

«Στο πλαίσιο της ανανέωσης της συμφωνίας (χρήσης του πύργου) με τον ΟΤΕ μετά από 12 χρόνια, συζητήθηκαν οι εργασίες, που αφορούν αποκατάσταση μικρών φθορών, βαψίματα κτλ. Προφανώς η στατικότητα του πύργου δεν αμφισβητείται ούτε στο ελάχιστο, οι εργασίες αφορούν την εξωτερική όψη του κτηρίου, που κλείνει φέτος 54 χρόνια από την κατασκευή του και πιθανότατα ο πύργος θα μείνει "σκαλωμένος" κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ» εξήγησε ο κ.Τσαξιρλής και πρόσθεσε ότι η περιστρεφόμενη καφετέρια στον τελευταίο όροφο του πύργου λειτουργεί κανονικά -και θα λειτουργεί και κατά τη διάρκεια της 88ης ΔΕΘ.

Κατά τον κ. Τσαξιρλή, τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του 2024, ενώ η τελευταία φορά που ο πύργος «ντύθηκε» με σκαλωσιές και προστατευτικές λινάτσες για την πραγματοποίηση αντίστοιχων εργασιών ήταν πριν από σχεδόν 20 χρόνια, το 2005-2006. Μάλιστα, οι σκαλωσιές που θα τον περιστοιχίζουν δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθούν ...δημιουργικά, για την ανάρτηση διαφημιστικών μηνυμάτων, κυρίως του ΟΤΕ, κατά της διάρκεια της 88ης ΔΕΘ, με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία.

Κι όμως... ο πύργος γυρίζει

Ο Πύργος του ΟΤΕ είναι μια κατασκευή ύψους 76 μέτρων, σχεδιασμένη από τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αναστασιάδη. Η μελέτη του έργου του πύργου τηλεπικοινωνιών ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, το 1969, έγινε η γενική αρχιτεκτονική και στατική μελέτη, και κατασκευάστηκαν η θεμελίωση, το υπόγειο και ο πρώτος όροφος, ενώ τον Σεπτέμβριο του 1969 (παρότι η κατασκευή δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί) λειτούργησε για πρώτη φορά ως περίπτερο του ΟΤΕ στην 34η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη δεύτερη φάση του έργου, από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη Αυγούστου του 1970, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Πύργου, ώστε να λειτουργήσει με τη σημερινή του μορφή στη διάρκεια της επόμενης έκθεσης (35ης ΔΕΘ).

Οι πρώτες εκπομπές της Ελληνικής Κρατικής Τηλεόρασης σε άσπρο και μαύρο αναμεταδόθηκαν από αυτό το κτήριο ένα χρόνο μετά την αποπεράτωση του και επίσης χρησιμοποιήθηκε για αρκετά χρόνια ως περίπτερο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση. Επίσης φιλοξενούσε για αρκετά χρόνια ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για το μοναδικό κτήριο με περιστρεφόμενο δάπεδο στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του καφέ-μπαρ Skyline, το οποίο εδρεύει σε αυτόν ακριβώς τον όροφο. Σε σχέση με την κίνηση του τελευταίου επιπέδου του Πύργου του ΟΤΕ έχει κατά καιρούς ειπωθεί πως δεν γυρίζει πλέον. Αιτία αυτής της φήμης αποτέλεσε μια βλάβη στον μηχανισμό περιστροφής το 1988, η οποία έκανε τον πύργο του ΟΤΕ να σταματήσει να λειτουργεί για λίγα χρόνια.

Όμως, ο πύργος γυρίζει κανονικά. Το δάπεδό του περιστρέφεται με ταχύτητα μιας πλήρους περιστροφής σε 60 λεπτά. Το όλο σύστημα κίνησης, που στην πλήρη περιστροφή του προσφέρει πανοραμική θέα του Θερμαϊκού Κόλπου και σχεδόν όλων των υπόλοιπων βασικών τοπόσημων της πόλης (της Ακρόπολης του Επταπυργίου, του Λευκού Πύργου, της Ροτόντας και του βυζαντινού και αρχαιολογικού μουσείου και του Χορτιάτη, αλλά και του Ολύμπου), ήταν ένα τεχνικό επίτευγμα του οίκου Rohr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

