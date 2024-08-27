Λογαριασμός
Πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα: 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα

Oλες οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα

Πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα: 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 31 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 24 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη επτά.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Πυροσβεστική
