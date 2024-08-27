Τρίπολη: Η 44χρονη έβαζε φωτιές γιατί της... άρεσε να βλέπει τους πυροσβέστες

Στη 44χρονη που συνελήφθη χθες στην Τρίπολη ως υπαίτια πρόκλησης δύο πυρκαγιών σε αγροτική έκταση κατ’ εξακολούθηση και από πρόθεση επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή και θα εκτίσει κανονικά 2 μήνες + 1000 ευρώ πρόστιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έβαζε τις φωτιές, «γιατί της άρεσε να βλέπει πυροσβέστες και να προσπαθεί να ερωτοτροπεί μαζί τους».

Επιπλέον, στον 51χρονο που συνελήφθη ως υπαίτιος πρόκλησης 3 πυρκαγιών κατ’ εξακολούθηση και από πρόθεση σε αγροτική έκταση στο δήμο Δοξάτου Δράμας, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών και θα εκτίσει κανονικά 3 μήνες + 1400 ευρώ πρόστιμο.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω φωτιές έκαψαν μικρές εκτάσεις, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις πρόλαβαν και τις αντιμετώπισαν, προτού πάρουν επικίνδυνες διαστάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.