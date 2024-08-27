Κολωνός: Στην φυλακή ο 44χρονος κατηγορούμενος για τον βιασμό της 16χρονης

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του στη 29η τακτική ανακρίτρια, ο 44χρονος που κατηγορείται για βιασμό κατ' εξακολούθηση 16χρονης στον Κολωνό.

Ο κατηγορούμενος για σεξουαλική βία σε βάρος της ανήλικης, έδωσε στη δικαστική λειτουργό τη δική του εκδοχή για όσα καταγγέλλει το θύμα, αρνούμενος όσα του καταλογίζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 44χρονος ισχυρίζεται πως είχε σχέση με την παθούσα τους τελευταίους 2,5 μήνες, σχέση η οποία, όπως ανέφερε στην δικαστική λειτουργό, ήταν η αιτία που τον εγκατέλειψε η εν διαστάσει σύζυγος του. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αναφέρει ότι το κορίτσι τον προσέγγισε για τον γιο του με τον οποίο είχε σχετιστεί. Στην πορεία όμως, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, η 16χρονη θέλησε να είναι με τον ίδιο. Φέρεται μάλιστα να χαρακτήρισε ως λάθος του, ότι δεν είχε ενημερώσει τον πατέρα της ανήλικης.

Κατά πληροφορίες, ο 44χρονος ζήτησε από την ανακρίτρια να διατάξει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου προκειμένου να βρεθούν τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με το θύμα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η ανακρίτρια και η εισαγγελέας έκριναν τη βαρύτητα των πράξεων που αποδίδονται στον 44χρονο και αποφάσισαν ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να παραμείνει προσωρινά κρατούμενος.

Της απολογίας, προηγήθηκαν οι καταθέσεις του γιου και της φίλης του αγοριού, καθώς και της εν διαστάσει συζύγου του κατηγορούμενου, οι οποίοι προτάθηκαν από τον 44χρονο ως μάρτυρες υπεράσπισης του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

