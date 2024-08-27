Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τρεις Πακιστανοί που κατηγορήθηκαν για βιασμό 23χρονης τουρίστριας στη Μύκονο, καθώς από την ανάλυση των βίντεο, προκύπτει, σύμφωνα με εισαγγελικές πληροφορίες, ότι η σεξουαλική συνεύρεση που κατήγγειλε η 23χρονη, έγινε με την απόλυτη συναίνεσή της.

Αναλυτικότερα, η 23χρονη κατήγγειλε ότι τα ξημερώματα της 30ης Ιουνίου έπεσε θύμα βιασμού, ενώ έκανε διακοπές στη Μύκονο από τρεις δράστες.

Οι δράστες αναγνωριστήκαν και προσήχθησαν στο Τμήμα Ασφαλείας της Μυκόνου. Εκεί ομολόγησαν ότι πράγματι συνευρέθηκαν σεξουαλικά με τη 23χρονη τουρίστρια.

Σε βάρος των Πακιστανών σχηματίστηκε δικογραφία και μετήχθησαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.

Όπως προέκυψε από τα βίντεο που τραβούσαν οι Πακιστανοί κατά τη σεξουαλική συνεύρεσή τους με την τουρίστρια, προκύπτει ότι όλες οι σεξουαλικές πράξεις που καταγράφονται στα βίντεο έγιναν με την απόλυτη συναίνεση της 23χρονης, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία βιασμού, κλπ.

Τέλος, σημειώνεται ότι η τουρίστρια κατά τη διάρκεια του καταγγελλόμενου δήθεν βιασμού, δεν τελούσε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

