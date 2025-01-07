Σοβαρό τροχαίο συνέβη σημειώθηκε πριν τις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης, στην οδό Κατακόλου στον Πύργο, περίπου 500 μέτρα πριν την είσοδο του Αγ. Ιωάννη.

Μια γυναίκα είχε κατεύθυνση προς τον Άγιο Ιωάννη, όταν υπό συνθήκες που ερευνά η Τροχαία Πύργου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε αρχικά σε κράσπεδο προ διασταύρωσης, εξετράπη της πορείας και έπειτα προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού και σε κολώνες σηματοδότησης, για να ανετραπή και να καταλήξει αναποδογυρισμένο το όχημα της.

Διερχόμενος οδηγός εντόπισε το όχημα, ενώ και περίοικοι έσπευσαν στο σημείο, αφού είχαν ακούσει τον ανατριχιαστικό θόρυβο που έκανε το αυτοκίνητο κατά την πρόσκρουση στην κολώνα, αναφέρει το ilialive.gr.

Από τύχη, η γυναίκα δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί της Τροχαίας Πύργου.

Πηγή: skai.gr

