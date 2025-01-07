Για ένατη σήμερα μέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 39χρονου, Βασίλη Καλογήρου του οποίου τα ίχνη χάθηκαν στη Λάρισα, προπαραμονή Πρωτοχρονιάς, 30 Δεκεμβρίου 2024.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ μέσα σε βάρκες συνεχίζουν ασταμάτητα τις έρευνες μέσα στον Πηνειό. Drones και εκπαιδευμένα σκυλιά σαρώνουν όλη την παραποτάμια περιοχή.

Αυτοψίες από μέλη εθελοντικών ομάδων σε εγκαταλελειμμένα κτίρια γύρω από το ποτάμι συνθέτουν το θρίλερ της εξαφάνισης του 39χρονου αγνοούμενου Βασίλη Καλογήρου. Μάλιστα οι έρευνες έχουν επεκταθεί και εντός του αστικού ιστού της πόλης.

Υπενθυμίζεται πως η αστυνομία απέστειλε έγγραφο στον ΟΣΕ στις 3 Ιανουαρίου ζητώντας να λάβει οπτικό υλικό από τις κάμερες στις αποβάθρες και στα εκδοτήρια του σταθμού της Λάρισας, και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα 5 με 8 το απόγευμα της Δευτέρας 30 Δεκεμβρίου.

Βάσει πληροφοριών αναμένεται να γίνει το ίδιο και για το ΚΤΕΛ Λάρισας, όπως επίσης θα ελεγχθούν κάμερες σε όλες τις εξόδους της πόλης τις πρώτες κρίσιμες ώρες τις εξαφάνισης.

Επιπλέον η αστυνομία έχει στα χέρια της δύο βίντεο, που δείχνουν τον 39χρονο να διασχίζει μία γέφυρα μέσα στον αστικό ιστό πάνω από το ποτάμι και μετά όμως να εξαφανίζεται.

Στις έρευνες και η ομάδα που είχε εντοπίσει υπολείμματα οστών στην τραγωδία των Τεμπών

Στη «μάχη» των εντατικών ερευνών έχει ριχθεί και η εθελοντική ομάδα Anubis με τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, που είχε εντοπίσει βιολογικό και γενετικό υλικό, όπως και υπολείμματα οστών από τα θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, σε οικοπεδο του ΟΣΕ στο Κουλούρι όπου βρίσκονται τα βαγόνια από τα δύο τρένα. Η εν λόγω ομάδα Anubis διαθέτει τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά μαλινούα που έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν εξαφανισμένα άτομα, καθώς και ανθρώπινα υπολείμματα (οστά, βιολογικό υλικό κ.α) ακόμα και 13 χρόνια μετά. Μάλιστα οι ίδιοι εθελοντές είχαν εντοπίσει και τη σορό του Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι.

Τσούκαλης: «Δεν έχουμε κάτι παρήγορο, η πιο μυστηριώδης εξαφάνιση – Θυμίζει εποχές Γιακουμάκη και Άλεξ»

«Η περίπτωση της εξαφάνισης του Βασίλη θυμίζει εποχές Γιακουμάκη και Άλεξ», τονίζει στο onlarissa.gr, ο πολύπειρος ιδιωτικός ερευνητής, κ. Γιώργος Τσούκαλης που έχει αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης εκπροσωπώντας την οικογένεια του αγνοούμενου, για να προσθέσει:

«Κάτι εξαιρετικά παρήγορο, δυστυχώς, δεν έχουμε στα χέρια μας. Για μένα είναι η πιο μυστηριώδης εξαφάνιση των τελευταίων 35 χρόνων στην Ελλάδα. Δεν έχουμε στοιχεία για να βασιστούμε, ούτε καν μια αρχή. Μίλησα για αρκετή ώρα με κάποιον στη Λάρισα που τον έβλεπε συχνά, δεν προέκυψε κάτι, κάνουμε διαρκώς επαφές στην πόλη, σήμερα πάλι θα έρθω στη Λάρισα να συνεχίσουμε την έρευνα».

Ο κ. Τσούκαλης εμμένει στο γεγονός ότι όταν ο Βασίλης έφυγε τελευταία φορά από το σπίτι του, πριν εξαφανιστεί ήταν μια χαρά και δεν είχε προηγηθεί απολύτως τίποτα: «Δεν έφυγε προβληματισμένος, ήταν καλά. Αν είχε φύγει μόνος του με τόση δημοσιότητα που πήρε το θέμα πανελληνίως, κάποιος θα τον είχε δει», θα μας πει.

