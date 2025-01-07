του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μποτιλιάρισμα πολλών χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισίας λόγω δυο συγκρούσεων στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως και στο ύψος του «Υγεία»

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων προς την Αγία Παρασκευή, στην άνοδο της Κηφισού και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από κόμβο Κύμης προς κόμβο Μεταμόρφωσης.

Πηγή: skai.gr

