Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας προς ΟΑΚΑ λόγω δυο συγκρούσεων οχημάτων

Κίνηση και στην κάθοδο της Μεσογείων προς Αγία Παρασκευή, στην άνοδο της Κηφισού και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από κόμβο Κύμης προς κόμβο Μεταμόρφωσης

UPDATE: 09:19
Κηφισίας

του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μποτιλιάρισμα πολλών χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισίας λόγω δυο συγκρούσεων στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως και στο ύψος του «Υγεία»

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων προς την Αγία Παρασκευή, στην άνοδο της Κηφισού και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από κόμβο Κύμης προς κόμβο Μεταμόρφωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λεωφόρος Κηφισίας σύγκρουση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark