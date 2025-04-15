Λογαριασμός
Πύργος: Πάρκαρε πάνω στις ράγες και σταμάτησε το τρένο

Ήταν λίγο πριν τις 9 το πρωί όταν το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κατάκολο – Πύργος και επέστρεφε από το λιμάνι, αναγκάστηκε να σταματήσει απότομα

Πύργος

Απίστευτο κι όμως αληθινό το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Πύργο, όταν ο οδηγός ενός αγροτικού οχήματος αποφάσισε – άγνωστο γιατί – να σταθμεύσει… πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, στην οδό Κοκκίνου, λίγο πριν τον σταθμό του ΟΣΕ.

Σύμφωνα με το patrisnews, ήταν λίγο πριν τις 9 το πρωί όταν το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κατάκολο – Πύργος και επέστρεφε από το λιμάνι, αναγκάστηκε να σταματήσει απότομα, αφού οι ράγες… είχαν καταληφθεί.

Πύργος

Ο μηχανοδηγός, βλέποντας το όχημα, έδρασε άμεσα και ακινητοποίησε το τρένο, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Στο σημείο έφτασαν άνδρες της Τροχαίας Πύργου, οι οποίοι εντόπισαν τον οδηγό του αγροτικού και του έκαναν τις απαραίτητες συστάσεις, ενώ που επιβλήθηκε και πρόστιμο.

